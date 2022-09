Tanger: Un Centre de recherche et des archives sur le judaïsme voit le jour

Ce Centre aura pour mission, entre autres, de mener des études scientifiques, en partenariat avec l’Université Abdelmalek Essaâdi et en collaboration avec d’éminents chercheurs marocains et internationaux, pour mieux connaître et présenter cette communauté au public le plus large au Maroc et à l’étranger, résidents ou visiteurs, toutes confessions confondues.

Géré par un Comité regroupant des personnalités de Belgique, de France, d’Espagne, du Brésil, d’Israël, des Etats-Unis et du Maroc, le CJNM fait partie d’un ensemble d’initiatives de la communauté juive du Maroc, portées dans le cas présent notamment par la Communauté Israélite de Tanger, la Fondation Donna et Haïm Benchimol.

Le CJNM établira son siège au bureau de la Communauté Israélite de Tanger, et abritera une bibliothèque et un lieu de résidence dédié aux chercheurs. « Ce Centre est spécialement consacré à l’étude et à la recherche sur le judaïsme du Nord du Maroc, notamment ses coutumes, son histoire et sa langue », a fait savoir le président de la communauté juive de Tanger, Serge Berdugo, relevant que cet établissement aura pour mission de collecter, préserver et promouvoir une culture commune non seulement aux juifs du Maroc, mais aussi aux andalous.