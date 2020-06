Tamesna : bientôt un centre hospitalo-universitaire et un nouveau complexe résidentiel

Ces ilots doivent permettre à la fondation, dans le cadre de sa politique sociale, de développer à la fois un complexe résidentiel de 500 logements destinés à ses employés ainsi qu’un nouveau centre hospitalo-universitaire.

Ce nouveau centre vient en complément d’une offre déjà existante dans la ville comprenant 53 équipements, permettant ainsi d’accompagner les 50 000 habitants actuels. Il s’inscrit aussi dans la volonté continue des autorités locales, à travers l’implication du Gouverneur de la province de Skhirat-Temara, et du Groupe Al Omrane d’offrir au niveau de Tamesna, aux promoteurs institutionnels, aux promoteurs immobiliers, aux coopératives et amicales de l’Habitat, la possibilité d’acquérir des parcelles de terrain équipées pour y développer leurs projets dans les meilleures conditions. Rappelons que Tamesna a mobilisé, un investissement de 10 milliards de DH, que 53 équipements sont réalis&s sur les 202 prévus, dont 25 établissements d’enseignement, 5 administrations, 3 centres de santé, 3 maisons de jeunes et autant de centres sociaux. Un campus universitaire est en cours de réalisation, depuis septembre dernier et sera achevé en septembre 2022.

De même, un complexe culturel a été installé, ainsi qu’un parc central et un hôpital local d’une capacité de 45 lits.