Subventions agricoles : lancement d’une plateforme électronique dédiée au dépôt des dossiers

Une plateforme électronique dédiée au dépôt des dossiers de demande de subventions agricoles, appelée « Guichet Unique Electronique » (GUE), a été mise en place par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Accessible via l’adresse « https://fda.agriculture.gov.ma/gue« , cette plateforme électronique dédiée aux agriculteurs vise à maintenir la dynamique d’investissement dans le secteur agricole, indique mercredi un communiqué du ministère, notant que l’objectif est de faciliter aux agriculteurs le processus de dépôt des dossiers de demande de subventions, de réduire les déplacements aux guichets uniques et d’assurer une meilleure gestion des flux au niveau des guichets, notamment avec l’état d’urgence sanitaire.

Les agriculteurs peuvent ainsi déposer leurs demandes d’approbation préalable ou demandes de subvention via une interface dédiée, leur permettant de renseigner toutes les informations et joindre les documents nécessaires au traitement de leurs demandes, poursuit le communiqué.

La version papier des dossiers reste en vigueur, elle permet de vérifier les éléments du dossier électronique, ajoute la même source, faisant observer que le dépôt de la version papier peut se faire par voie postale, réduisant ainsi les déplacements physiques des agriculteurs aux guichets.

Plusieurs actions ont été menées par le Département de l’Agriculture en matière de formation des responsables et cadres des guichets uniques et des conseillers agricoles, rappelle-t-on, ajoutant que des actions d’information ont également été menées auprès des professionnels du secteur et partenaires opérant dans l’écosystème des aides et incitations agricoles, les invitant à accompagner les agriculteurs dans l’utilisation du nouveau dispositif pour réussir son intégration et appropriation.

La transformation digitale dans le secteur agricole a été inscrite parmi les objectifs de la nouvelle stratégie « Génération Green 2020-2030 ». Ainsi, la digitalisation du système des aides et incitations agricoles accordées à travers le Fonds de Développement Agricole (FDA) a connu une accélération dans le cadre des dispositions sanitaires liées à la crise du Covid-19, avec la mise en place par le Département de l’Agriculture de cette plateforme.

(Avec MAP)