Spéculation sur les prix : le rappel à l’ordre du Conseil de la concurrence

Dans un contexte marqué par des fluctuations des prix de certains produits et services aux niveaux international et national, le Conseil de la concurrence rappelle à tous les acteurs économiques, publics ou privés, ainsi qu’aux associations professionnelles et syndicales qui les représentent, que les prix des biens, produits et services sont déterminés par les mécanismes de la libre concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et ce conformément à l’article 2 de la Loi n° 104.12 sur la liberté des prix et la concurrence.