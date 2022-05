Le Groupe Crédit Agricole du Maroc, MasterCard et le ministère de la Jeunesse ont signé, ce lundi à Rabat, un mémorandum d’entente visant à appuyer les projets du ministère destinés aux jeunes. En vertu de cet accord, Crédit Agricole du Maroc apportera un accompagnement et un soutien financier à ces projets alors que MasterCard œuvrera au renforcement des capacités des jeunes marocains sur les plans technologique, numérique et d’innovation.

A la tête de ces projets figure le « Pass Jeunes », un projet ambitieux qui entrera en vigueur en septembre prochain et offrira aux jeunes des services préférentiels assurés aussi bien par les institutions de l’État que par le secteur privé, afin de faciliter leur insertion dans les tissus économique, culturel et sportif.

Lors d’un point de presse conjoint à l’issue de la signature de ce mémorandum d’entente, le ministre de la jeunesse Mehdi Bensaid a souligné qu’il s’agit d’une occasion de reconnaître le potentiel illimité de la jeunesse marocaine.

« Nous voulons offrir aux jeunes les moyens de se démarquer dans leur travail et leur permettre de participer plus efficacement à la vie sociale et économique », a-t-il dit, notant que pour garantir davantage d’égalité, le gouvernement a érigé le soutien à la jeunesse marocaine pour surmonter les défis et libérer son plein potentiel au rang de ses priorités.

Le ministère, a-t-il relevé, est en quête de partenaires ayant les mêmes intérêts, notamment en relation avec les jeunes, en vue d’institutionnaliser le projet du « Pass Jeunes », notant que ce partenariat permettra la présentation d’offres pragmatiques qui contribuent à améliorer la vie des jeunes.

Dans le même contexte, il a souligné que ce partenariat aura un impact positif qui motivera d’autres partenaires, dont des banques et des entreprises nationales, à prendre contact avec le ministère afin de proposer de nouveaux programmes ciblant les jeunes, notant que le ministère coordonne avec les secteurs gouvernementaux et les entreprises afin de regrouper les services que le ministère offrira aux jeunes.

Ce partenariat avec le Crédit Agricole du Maroc (CAM) et la Fondation MasterCard contribuera à changer la vie de nombreux jeunes marocains qui ont fait face à nombreux défis au cours des deux dernières années, a-t-il fait observer, soulignant que l’implication des partenaires des secteurs public et privé contribuera à lever les obstacles et trouver des solutions aux problèmes des jeunes.

Dans ce cadre, Crédit Agricole dit s’inscrire pleinement à cette initiative à travers sa branche financière pour le paiement, la bancarisation et le financement des jeunes de manière générale. Les jeunes, souligne la banque, jouent un rôle important dans le développement du pays et occupe une place centrale dans les projets lancés par SM Mohammed VI.

Les jeunes sont ainsi tenus de s’engager dans des projets de digitalisation et d’intégration bancaire au Maroc, soulignant que le groupe fournira des services, des produits et des parcours et des solutions digitales pour les jeunes.