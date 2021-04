Souss Massa: Lancement et visite de projets de développement agricole, rural, touristique et de pêche maritime

Ainsi, les communes territoriales Arbaa Esahel, Rassmouka et Tarssouat (province de Tiznit), ont connu l’inauguration de pistes rurales. Il s’agit de 7 km au niveau de la commune territoriale Arbaa Esahel, 20 km reliant le barrage Youssef Ben Tachefine au Douar Laayoune Ouassa (R 104) au niveau de la commune territoriale Rasmouka et 5,57 km au niveau de la commune territoriale de Tarsouat, reliant le Douar Tiouidit à la RP 107. L’ensemble de ces pistes devrait permettre de desservir un total de 18 douars et profiter à près de 3000 bénéficiaires.

Au niveau de la commune territoriale Had Reggada, le coup d’envoi a été donné pour les travaux de plantation du câprier au niveau du périmètre d’arganiculture «Santil» sur une superficie de 230 ha, en intercalaire avec l’arganier et les plantes aromatiques et médicinales. Pour un investissement global de 7,28 Mdhs, ce projet profitera à 53 bénéficiaires. Le projet d’arganiculture au niveau de la commune s’étend sur 3340 ha.

Au niveau de la commune territoriale Arbaa Esahel, il a été procédé au lancement des premières plantations du périmètre d’arganiculture «Ait Oujjant» en verger à partir des nouvelles variétés développées par l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), sur une superficie de 140 ha avec une densité de 200 plants/ha. D’un investissement global de 3,48 Mdhs, ce projet profitera à 56 bénéficiaires.

A noter que ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme global de développement de l’arganiculture lancé par SM le Roi Mohammed VI en février 2020, portant sur la plantation de 10.000 ha à l’horizon 2022.

Dans le cadre du développement du caroubier dans la zone, il a été procédé au niveau du même site au lancement de la plantation de 50 ha de caroubier au profit de 34 bénéficiaires pour un investissement global de 3,68 Mdhs.

Au niveau de la commune territoriale Rassmouka , le projet visité porte sur la plantation d’olivier du périmètre Ait Ighil sur une superficie de 50 ha. D’un investissement de 3,46 Mdhs, ce projet permettra d’améliorer le revenu des bénéficiaires et de contribuer à la lutte contre l’érosion. Il profitera à 70 bénéficiaires organisés dans le cadre de l’Association Tiwizi.

Enfin, la commune territoriale Ait Ouafka, a connu le lancement d’une plantation d’amandier «Amalou ouserg» sur une superficie de 50 ha au profit de 30 agriculteurs bénéficiaires. Pour un investissement global de 4,17 Mdhs, ce projet vise à améliorer le revenu de la population locale, le développement de la culture de l’amandier, la conservation des sols et la protection contre l’érosion et l’ensablement dans cette localité.

Au niveau de la commune Territoriale Reggada, M. Akhannouch a présidé le lancement des travaux de construction et d’équipement d’une unité de valorisation des produits de terroir. D’un coût global de 0,77 Mdhs, l’unité est installée sur une superficie de 176,9 m². Elle profitera à 10 coopératives de valorisation de couscous, huiles et Amlou.

Au niveau de la commune de Taghazout, une convention de partenariat pour le financement et la réalisation du projet d’aménagement de la corniche de Taghazout a été conclue entre le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le ministère de l’Economie des Finances et de la Réforme Administrative, le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’ Habitat et de la Politique de la Ville, la Wilaya de la région de Souss-Massa, le conseil de la région de Souss-Massa, la commune de Taghazout, la Chambre des Pêches Maritimes de la Méditerranée et la Société de Développement Régional du Tourisme de Souss-Massa.

D’un coût global de 36 Mdhs, ce projet comporte l’aménagement d’une corniche, un point de débarquement aménagé pour les pêcheurs artisans, l’aménagement d’espaces dédiés aux jeux et loisirs et des espaces verts.

Une convention a également été signée, se rapportant à l’aménagement du point Anchour. Il s’agit d’un aménagement touristique au nord de Taghazout, dans le cadre de la dynamique de promotion de l’investissement touristique dans la région.

Sur une superficie de 56 ha, pour un coût de 56 MDhs, ce projet devrait créer près de 200 postes de travail directs et autant d’emplois indirects.

Les signataires de cette convention sont le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien, et de l’Economie Sociale, la Wilaya de la Région de Souss-Massa, la Région de Souss-Massa, la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), le Conseil communal de Taghazout, le Centre Régional d’Investissement de Souss-Massa et la Société de Développement Régional du Tourisme de Souss-Massa.

Au niveau de la commune territoriale Aglou – Province de Tiznit, la délégation a visité le projet de réhabilitation et de prolongement de la corniche Aglou sur 200 ml vers la lagune et l’aménagement et la valorisation de la lagune «Tamda – Aglou» et son environnement.

Une autre convention a concerné au niveau de Tiznit, le lancement de la construction d’un complexe des potiers sur une superficie totale de 14.122 m2 dont 2.589 m2 bâtie, pour un coût global de 15 MDhs.

Porté par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien, et de l’Economie Sociale, le Conseil Régional Souss-Massa, le Conseil communal et le Conseil Provincial de Tiznit, ce complexe comporte deux pôles de production et de vente ainsi qu’une zone de cuisson, une administration et un pôle touristique.

Les deux ministres étaient accompagnés du Wali de la région de Souss-Massa, du Président de la région, du Gouverneur de la province de Tiznit et d’une importante délégation de responsables des deux ministères.

(Avec MAP)