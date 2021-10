Souss-Massa: Appel à manifestation d’intérêt pour l’accompagnement à la digitalisation des coopératives, artisans et commerçants

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions entreprises en vue de faire face aux conséquences de la crise sanitaire et favoriser la relance économique de l’écosystème, indique un communiqué du CRI/SM.

Elle intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat conclue entre le CRI/SM et la société « Glovo » (entreprise spécialisée dans la livraison à domicile).

Les formations qui seront gratuites, se dérouleront en une demi-journée et porteront sur les techniques permettant d’améliorer le processus commercial et optimiser les ventes grâce aux outils digitaux.

Cet AMI est adressé aux coopératives, artisans et commerçants opérant dans toutes les préfectures et provinces de la région Souss-Massa, désirant accroître leurs activités et améliorer leur compétitivité grâce au digital.

Il est ouvert aux 100 premiers candidats de la région, qui auront répondu aux critères de sélection.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés via le formulaire en ligne ou déposés au siège du CRI/SM au plus tard le 05 novembre prochain.