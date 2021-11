Solidarité : L’Association Anouar organise un atelier d’art pour les enfants aux besoins spécifiques à Marrakech

L’événement se tiendra en partenariat avec l’artiste plasticienne et céramiste, Rajae Saiss, sous le thème « Art spontané » du 17 au 18 novembre 2021.

« Nous sommes heureux d’ouvrir nos portes et d’accueillir les enfants le 17 novembre. Nous espérons qu’ils trouveront notre programme éclairant, passionnant et amusant », a déclaré Mohamed Dekkak, président de l’Association Anouar.

Avec plus de dix ans d’expérience dans l’aide aux enfants défavorisés, le succès de cet atelier d’art deviendra une nouvelle étape pour l’Association.

Cette dernière a organisé et créé plusieurs programmes et projets liés aux soins de santé, aux moyens de subsistance et à l’éducation pour le bien-être et le développement de la communauté à Ait Faska.

L’Association, avec ses bénévoles, fait tout son chemin pour alléger les conditions de vie de la société et, par conséquent, minimiser les défis auxquels sont confrontés les personnes socialement défavorisées.

Elle croit fermement que les enfants détiennent la clé pour atteindre le développement durable et un avenir meilleur pour la société marocaine. L’association et les personnes à l’origine du prochain atelier d’art préparent actuellement le lieu, les outils et les installations pour accueillir les enfants. Ils s’attendent à ce que l’atelier de deux jours soit rempli de couleurs vives et de vagues de rires de la part des enfants.