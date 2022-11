Smart Entreprise Morocco met à l’honneur l’entrepreneuriat féminin

La deuxième édition du salon « Smart entreprise Morocco », dédié à l’entrepreneuriat et aux dirigeants d’entreprises, se tiendra les 29 et 30 novembre prochains à Casablanca, ont annoncé les organisateurs.

Ce rendez-vous organisé par Harvard Consulting sera placé sous le thème de « Entrepreneuriat et capital humain à l’ère digitale ».

Plus de 30 exposants, une trentaine de conférenciers marocains et internationaux et une vingtaine d’experts renommés, représentant des entreprises marocaines et multinationales sont attendus à cette manifestation.

« L’édition S.E.M 2022, sera riche en thématiques et workshops de choix qui vont faire le bilan des leçons tirées de la crise de la pandémie COVID 19 et des troubles que connait l’économie mondiale : guerres, crises énergétiques, sècheresse et changements climatiques, chamboulements géo stratégiques… » , relève-t-on de Saad Hammoumi, président du Salon.

Selon les organisateurs, un intérêt particulier sera donné à l’entrepreneuriat féminin et au développement de la parité au sein de notre économie, à l’implication des Marocains du monde dans la construction du Maroc nouveau et également à la dimension environnementale (RSE, RSO) qui est désormais une réalité qui s’impose dans l’économie mondiale.