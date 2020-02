SM le Roi Mohammed VI inaugure un point de débarquement aménagé dans la commune rurale d’Aourir

Etalé sur environ deux hectares, ce PDA réalisé par l’Office national des pêches (ONP) a nécessité pour sa réalisation un investissement de 24,6 millions de DH. Il permettra une hausse du revenu des pêcheurs et la diminution des charges d’exploitation. Il favorisera aussi l’amélioration des conditions de travail des marins pêcheurs ainsi que la qualité et la valorisation des produits débarqués en plus de l’organisation et l’encadrement de la profession à travers la création de micro-pôles de développement.

Réunissant plusieurs structures, le site comprend notamment 52 entrepôts pour pêcheurs, 5 autres pour les marchands de gros de poisson, une station de carburant, une halle aux poissons, des ateliers de réparation des barques et des moteurs, une chambre froide, une fabrique de glace et des locaux administratifs.

Coté aménagements extérieurs, des aires de stationnement des barques et celles d’étendage des filets, à la plage, en plus des voiries et parkings ont été mis en place.

Lors de l’inauguration de la structure, le Souverain a remis 52 moteurs hors-bords au profit de la coopérative «Aftas Tamraght» d’Imourane, une initiative visant la promotion des conditions de travail des marins-pêcheurs, la modernisation de leurs équipements et le développement de leurs revenus.

A noter que ce projet qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie Halieutis, vise la performance et le développement de la pêche artisanale. Pour ce faire, 46 villages de pêcheurs et points de débarquement aménagés (PDA) ont été réalisés au profit des artisans pêcheurs. Dans le Souss Massa ce nouveau PDA porte à 7 le nombre des points de débarquement aménagés en activité dans la région.