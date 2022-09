Service militaire 2022 : fin de formation commune pour 4 000 appelés d’El Ouatia à Tan-Tan

Lors d’une cérémonie présidée par le Général de division Mohamed Makboub, commandant du secteur militaire de la vallée du Drâa, ces appelés, issus des différentes régions du Royaume, ont prêté serment au terme de leur formation commune de base, qui a porté sur plusieurs volets, notamment le règlement intérieur, les mouvements et positions militaires, le comportement militaire, la sécurité militaire, la discipline, l’esprit de responsabilité, l’éducation et l’auto-qualification.

S’adressant à ce groupe d’appelés, le Général de division Mohamed Makboub a indiqué que cette première phase constitue « la pierre angulaire » de la formation de chaque militaire, tout en les appelant à garder à l’esprit les significations profondes de cet engagement sacré et de mesurer l’ampleur de ce lien fort qu’incarne la fierté d’appartenir à la famille des Forces Armées Royales (FAR).

Au cours de cette formation de base, plusieurs activités ont été organisées, notamment des sorties sur le terrain visant à renforcer les capacités d’endurance des appelés, leur adaptation et l’utilisation des armes.

Cette cérémonie de fin de formation a été marquée par la remise de prix à certains des appelés qui se sont distingués au cours de cette formation, dont des prix dédiés à la discipline et à la conduite, au sérieux au travail et à l’excellence en éducation physique et militaire.

Il a été procédé aussi à l’organisation d’un défilé militaire et à la présentation de spectacles d’arts martiaux ainsi que d’un exercice tactique pour simuler l’opération de libération de deux otages des mains de l’ennemi, outre une parade armée.