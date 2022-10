Sécurité routière : Remise d’équipements à la Gendarmerie Royale et à la DGSN

La Gendarmerie Royale a reçu 120 radars mobiles pour un coût de 9,1 millions de dirhams et 36 véhicules utilitaires pour le déploiement des unités de radars mobiles (5,8 millions DH).

De son côté, la DGSN a reçu 110 cyclomoteurs 750 CC et 20 cyclomoteurs 1250 CC en plus de 13 véhicules utilitaires pour un coût total de 24.255.847 DHS.