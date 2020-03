Sécurité Routière et Coronavirus : L’ANSR appelle à plus de vigilance

L’Agence nationale de la sécurité routière (ANSR) a appelé les professionnels et les usagers des services de permis de conduire et de cartes grises à prendre les précautions nécessaires dans le cadre des mesures de vigilance et de contrôle contre la propagation du virus Covid-19.