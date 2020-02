Sécurité nucléaire : Le Maroc participe à la Conférence internationale de l’AIEA

Le Royaume est représenté à cette conférence, qui se poursuivra jusqu’à vendredi, par une délégation conduite par l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Organisations internationales à Vienne, Azzedine Farhane, et composée du directeur général de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), El Khammar Mrabit, et de plusieurs experts de l’agence.

Le Directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a souligné dans une allocution à l’ouverture de la conférence qu’au moment où le rythme des activités nucléaires s’accélère à travers le monde, « nous devons redoubler d’efforts pour orienter ces activités au service des intérêts des pays du monde ».

«Le développement et la croissance des activités et programmes nucléaires attirent les groupes criminels qui voient dans les matières nucléaires un outil pour semer la terreur dans nos sociétés. C’est notre devoir d’œuvrer à conjugueur nos efforts pour renforcer la sécurité nucléaire aux niveaux local et international », a noté M. Grossi.

Le responsable onusien a, en outre, souligné l’importance d’atteindre des niveaux sans précédent de consensus international sur la nécessité de soutenir durablement les efforts de sécurité nucléaire, rappelant que depuis la deuxième session de la Conférence, plus de 50.000 experts ont été formés, de nombreux équipements et un soutien technique ont été offerts aux pays cherchant à développer leurs plans dans ce domaine.

Le programme de cette Conférence internationale comprend une réunion ministérielle de haut niveau et des réunions scientifiques et techniques qui se pencheront sur le thème de la sécurité nucléaire, outre des sessions dédiées aux questions scientifiques, techniques, juridiques et réglementaires liées à cette question.

Cet événement fournit aux ministres, aux décideurs et aux experts dans le domaine de la sécurité nucléaire une plateforme d’échange d’expériences et de débat autour des approches actuelles, des orientations futures et des priorités dans le domaine de la sécurité nucléaire.

La 3ème session de la Conférence internationale de l’AIEA sur la sécurité nucléaire vise, en outre, à sensibiliser à la nécessité de préserver et de renforcer les systèmes nationaux de sécurité nucléaire, la coopération internationale et les directives de l’agence onusienne dans ce domaine.

La 2ème session de la Conférence, tenue en 2016, avait réuni plus de 2000 participants, dont 47 ministres, et des représentants de 139 pays membres de l’AIEA, outre 29 organisations gouvernementales et non gouvernementales actives dans le domaine de la sécurité nucléaire.

(Avec MAP)