Santé : Le Groupe AKDITAL vient de boucler l’acquisition de la Clinique De Vinci à Casablanca

La Clinique De Vinci est une structure privée multidisciplinaire comprenant de nombreuses spécialités telles que la traumatologie, la neurochirurgie, la chirurgie cancérologique, l’ORL et d’autres disciplines médicales. L’établissement compte aujourd’hui 52 lits au total, 4 salles de blocs opératoires, un service de radiologie et des salles ultra modernes pour tous types d’opérations.

La clinique possède une grande expertise en Urologie grâce à son plateau technique ainsi qu’à son équipe expérimentée et reconnue. La Clinique De Vinci est également experte dans le domaine de l’anesthésie-réanimation supervisé par le Pr Haddad, qui dispose d’une équipe d’anesthésiste de haut niveau dotée de matériels innovants.

Avec cette acquisition le groupe totalise près de 900 lits. Ce qui correspond à 10% de la capacité litière privée nationale. Il assure actuellement plus de 1700 emplois directs.

Cela dit, depuis l’acquisition de l’établissement, AKDITAL a permis à la clinique De Vinci d’améliorer d’apporter des changements majeurs. Le Groupe assure au nouvel établissement une meilleure qualité des soins en mettant l’humain au centre du projet et une meilleure prise en charge des patients grâce à des équipes professionnelles et expertes. Il l’a également doté d’un plateau technique ultra moderne avec des équipements dernière génération comme le laser holmium d’urologie, les moniteurs multiparamétriques, et les colonnes d’endoscopie et d’arthroscopie. Bref, il s’agit d’une réelle stratégie de développement avec une vision à long terme.

Aujourd’hui, la clinique est en capacité d’accueillir des patients beaucoup plus lourds et plus complexes.

Notons que le groupe AKDITAL dispose d’un réseau de 7 établissements de santé multidisciplinaires et spécialisés : Clinique Jerrada Oasis (2011), la clinique Ain Borja (2018), le Centre International d’Oncologie Casablanca (2019), la clinique Longchamps (2019), l’hôpital privé Casablanca Ain Sbaâ (2019), la clinique De Vinci (2020) et l’ouverture prochaine de l’hôpital privé d’El Jadida (2021).