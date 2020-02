Samsung a dévoilé ses nouveaux modèles du premier trimestre 2020

La marque revendique le leadership du marché, dans tous les segments de prix. Rappelons que Samsung est présente dans le segment allant de 849 à 20 000 DH. Elle met notamment sur le marché les modèles A51 et A71 aux prix respectifs de 3490 et 4749 DH. Dans une gamme de prix plus élevée, on retrouve les S10 Lite et le Note 10 Lite aux prix respectifs de 5 990 et 6490 DH. Enfin, la star de l’année n’est autre que le Galaxy Fold doté d’écran Infinity Flex (7,3) permettant d’ouvrir jusqu’à 3 applications en simultané et une capacité de 512 Go (soit 256 films, 128 000 chansons MP3 ou 256 000 images). Le téléphone a déjà capté une centaine de réservations au Maroc. Au regard du service après-vente, jusqu’à 6 mois après l’achat, la réparation des smartphones dans les 50 centres de SAV de Samsung dans 25 villes dans le Royaume pouvant atteindre 7 à 8% du prix du téléphone.