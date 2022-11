Saisie de 790 kg de produits alimentaires impropres à la consommation à Guelmim

Les opérations de contrôle des prix et de la qualité des produits de base dans la province de Guelmim ont permis la saisie de 790 kg de produits alimentaires impropres à la consommation, au cours des 11 premiers mois de cette année.

Selon les données de la division des affaires économiques et de la coordination à la wilaya de Guelmim Oued-Noun, la commission provinciale mixte et les commissions locales mixtes de contrôle ont effectué, entre le 1 janvier et le 15 novembre courant, 319 visites de terrain à 2.868 points de vente dans le milieu urbain et rural et les marchés hebdomadaires au niveau de la province, qui ont permis la saisie de 790 kg de produits alimentaires impropres à la consommation et de 9.420 kg de sacs en plastique interdits.

Durant la même période, 31 infractions ont été enregistrées et 9 échantillons de différentes denrées alimentaires douteuses ont été prélevés pour analyse en laboratoire.