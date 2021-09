Safi – El Jadida : Levée de l’interdiction sur le ramassage et la commercialisation des coquillages

Le département de la Pêche maritime a annoncé jeudi la levée de l’interdiction sur le ramassage et la commercialisation des coquillages collectés au niveau des zones conchylicoles classées Cap Beddouza et Jmaa Ouled Ghanem-Dar Lhamra relevant respectivement des circonscriptions maritimes de Safi et d’El Jadida.