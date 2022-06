Sadiki visite le chantier du Marché gros nouvelle génération dans la commune de Moulay Abdellah

Le ministre de l’Agriculture, Mohammed Sadiki, a effectué, ce vendredi dans la commune rurale Moulay Abdellah (province d’El Jadida), une visite de terrain du chantier du Marché gros nouvelle génération.

Ce projet a pour objectif de permettre à travers la construction d’une infrastructure modernisée et de dimensionnement adéquat, l’organisation de l’espace de commercialisation des produits agricoles (légumes et fruits) de milliers d’agriculteurs au niveau de la région et l’amélioration des conditions de commercialisation et de distribution de ces produits.

Ce projet dont le coût global s’élève à environ 60 millions de dirhams, s’étale sur une superficie globale de près de 12,5 ha. Le taux d’avancement des travaux a atteint 97%.

Dans une déclaration à l’occasion, M. Sadiki a souligné que la construction des marchés de gros de nouvelle génération s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Génération Green » 2020-2030 pour le développement agricole.

Le ministre a relevé que ce projet pilote et moderne vise à structurer et moderniser les canaux de distribution afin de permettre aux agriculteurs de valoriser leurs produits et de mettre à la disposition des consommateurs des produits de qualité, notant que le ministère va poursuivre son soutien pour l’achèvement de l’équipement du marché.

M. Sadiki a effectué une visite de terrain au niveau de la province d’El Jadida dans la région Casablanca-Settat pour le lancement de plusieurs projets de développement agricole.

La visite a porté sur l’état d’avancement des travaux du projet de développement agricole lancés dans le cadre de la Stratégie Génération Green 2020-2030.