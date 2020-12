RSE : CDG Capital obtient l’attestation de maturité avancée ISO 26.000 au niveau le plus élevé

C’est une consécration et une affirmation de l’engagement de la Banque en matière de responsabilité sociale.

Évaluée selon le référentiel de la norme internationale de Responsabilité Sociétale ISO 26.000, CDG Capital reçoit l’attestation de maturité RSE « ISO 26 000 », niveau « Avancé » : le niveau le plus élevé de l’échelle de notation de l’agence internationale Vigeo-Eiris, leader du rating social… Une consécration et une affirmation de l’engagement de la Banque en matière de responsabilité sociale, souligne CDG Capital dans un communiqué.

Cette attestation récompense évidemment, en premier lieu, les collaborateurs de CDG Capital, qui veillent au quotidien à créer de la valeur partagée. Elle conforte ensuite CDG Capital dans la très bonne maturité de ses engagements RSE, leur déploiement effectif et la concrétisation de bon nombre d’actions.

Notons que la norme internationale ISO 26000 définit la responsabilité sociétale d’une organisation comme sa responsabilité vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent.

Par ailleurs, poursuit CDG Capital, consciente qu’un comportement socialement responsable et respectueux de l’environnement est un facteur clé de réussite, la banque a défini les grandes lignes de sa politique RSE dès 2018 et a procédé au lancement, en juillet 2020, d’une mission d’audit qu’elle a confiée à l’agence Vigeo-Eiris.

L’objectif de cette mission était double. Dans un premier temps, il s’agissait d’identifier les forces et les faiblesses de notre dispositif RSE, ainsi que le niveau de maîtrise des enjeux y afférent, par rapport à notre secteur d’activité. Dans un second temps, nous souhaitions rendre compte de nos performances auprès de l’ensemble de nos parties prenantes.