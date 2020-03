RSE : Attijariwafa bank publie son rapport pour l’année 2019

Le groupe Attijariwafa bank vient de publier son rapport RSE au titre de l’année 2019, présentant sa démarche engagée pour améliorer sa contribution sociétale et ses pratiques au quotidien ainsi que ses avancées en 2019.

Outre le respect des exigences de la circulaire n° 03/19 de l’AMMC en matière de reporting extra- financier pour les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, ce rapport, publié à l’instar des années précédentes, s’appuie sur le standard international de reporting extra-financier GRI (Global Reporting Initiative), indique le groupe dans un communiqué.

Et de poursuivre que la diffusion de ce rapport privilégie le numérique, toujours en cohérence avec la stratégie digitale et la démarche de gestion durable des déchets engagée par le Groupe.

Attijariwafa bank est devenue la 1ère banque en Afrique et de la zone MENA à être accréditée par le prestigieux Green Climate Fund des Nations-Unies, renforçant sa position d’acteur de premier plan de la Finance Durable sur le continent, selon la même source.

Son engagement environnemental s’est également manifesté à travers la campagne de sensibilisation aux Écogestes à l’endroit de ses collaborateurs, ajoute le groupe. Outre l’ouverture de nouveaux centres Dar Al Moukawil et l’élargissement de son offre destinée à une cible restée longtemps en marge du système bancaire, le soutien financier permanent du groupe envers les TPME et porteurs de projets fait de lui le 1er influenceur de l’économie, relève la même source. De même, sa démarche d’Achats Responsables, avec 89% de TPME parmi ses fournisseurs et des délais de règlement de l’ordre de 8 jours en moyenne, complète sa dimension citoyenne.

(Avec MAP)