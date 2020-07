Roulez, habitez et…payez après !

Le différé de paiement semble devenir «LE» nouveau cheval de bataille commercial. En tout cas c’est le cas chez les concessionnaires auto. La concurrence est on ne peut plus féroce entre les marques automobile. Pour sauver les meubles d’une année plombée par la crise sanitaire et par le report de l’Auto Expo (à juin 2021), elles sont plusieurs à proposer des rabais à deux chiffres, un crédit qu‘elles prétendent à 0%. Mais la nouveauté est qu’elles n’hésitent plus à offrir à leurs clients des mois de «répit» avant de démarrer un paiement mensuel de leurs dûs. Pendant le confinement, Opel a offert à ses clients 3 mois de grâce, sans frais ajoutés et sans se soucier d’une quelconque démarche auprès des établissements de crédit. Chez Nissan, le différé va jusqu’à six mois, en plus d’une offre de crédit 0%, avec une promesse d’apports «très accessibles». En prenant une voiture de chez Ford, vous bénéficierez d’un différé de 6 mensualités et même d’une année d’entretien gratuit.

Même les brands de gamme supérieure adoptent cette stratégie commerciale. BMW propose 6 mois de différé aux acquéreurs. Tandis que la marque allemande aux quatre anneaux, Audi, offre également ce paiement en différé et va même jusqu’à casser ses prix en offrant des rabais pouvant atteindre 14% sur ses modèles les plus récents.

Donc, si vous comptez investir dans une voiture, le moment est propice pour faire de bonnes affaires. Bien entendu, même si vous serez graciés du paiement pendant quelques mois, vous devriez quand même supporter les frais annexes à votre achat, une fois les clés en main (frais d’immatriculation, police d’assurance…).

Les promoteurs immobiliers semblent également séduits par l’option du paiement différé. Et c’est CGI qui a lancé la tendance «Habiter maintenant et payer en 2021», proposant aux futurs acquéreurs d’un ensemble de projets haut standing des promotions avec la possibilité de financer leurs acquisitions à des taux préférentiels à partir de 3,75%, en plus d’un différé de paiement pris en charge jusqu’en 2021. Réunissant tous les intervenants du processus achat, cette initiative s’appuie sur un réseau de partenaires constitués des notaires et principales banques de la place.

Prestigia, la marque haut de gamme du Groupe Addoha, va encore plus loin et propose à sa clientèle d’habiter maintenant et de ne payer qu’en 2022 «un crédit à des conditions imbattables», lit-on sur son dépliant commercial. Qui dit mieux ? On en saura sans doute plus durant les semaines à venir. Il y a comme un sentiment que les autres promoteurs n’ont pas dit leur dernier mot dans cette opération séduction…