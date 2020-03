Risques liés au transport international des marchandises : L’ASMEX et la BCP sensibilisent les exportateurs

Ce séminaire, piloté par la Commission Logistique de l’ASMEX, a réuni en plus des opérateurs économiques et des logisticiens, des assureurs et des experts-métiers pour débattre de l’importance de l’assurance du transport dans les échanges internationaux et les différents risques liés au transport international.

Monsieur Aziz MANTRACH vice-président de l’ASMEX, et président de la commission logistique, précise que : « notre rôle en tant qu’association est de sensibiliser l’opérateur économique sur l’importance de bien se couvrir en assurance transport international, de maîtriser et de contrôler sa supply chain logistique et de contracter son transport et son assurance localement, afin de réduire les coûts et les sinistres liés aux risques de transport »

En effet, les importateurs ou les exportateurs pensent souvent à tort que c’est au transporteur d’assurer la marchandise transportée, alors qu’une assurance qui est prise par le transporteur pour couvrir sa propre responsabilité, ne couvre qu’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé dans les conventions internationales, et qui corresponds le plus souvent à une somme inférieure aux dommages réellement subis. C’est de cet état de fait que l’ASMEX a conçu cet évènement afin de sensibiliser les exportateurs marocains et leur rapprocher des solutions pour se prémunir contre les risques auxquels ils font face.

Lors de cette rencontre, plusieurs points ont été mis au claire , dont on cite : les risques liés au transport international de marchandises ; crédit documentaire et exigence de l’assurance transport ; assurance transport sur marchandise; l’assurance transport international dans le cadre de la CMR ; les mesures prophylactiques dans le cadre du transport international routier ; impact du développement de l’assurance sur le commerce international des pays en développement ; assurance-crédit et bénéfice pour les exportateurs.