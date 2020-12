Réunion du Comité d’Orientation Stratégique et du Conseil d’Administration de l’ANDZOA

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch a présidé le 18 décembre les réunions respectivement, du Comité d’Orientation Stratégique (COS) et du Conseil d’Administration (CA) de l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA).

Ces deux réunions ont été l’occasion d’examiner les résultats et le bilan enregistrés au cours de la période 2012-2019 et de rappeler les mesures prises pour mettre en exécution les résolutions et recommandations des réunions précédentes.

Les membres du COS et du CA ont passé en revue les accords de partenariat conclus entre l’Agence et les différents acteurs durant cette période ainsi que le plan d’action à moyen terme de l’Agence (2021-2023) qui prend en compte tous les éléments et lignes directrices ainsi que les changements et évolutions des contextes national et international.

À cet égard, les zones des oasis et de l’arganier ont connu une amélioration au niveau de la plupart des indicateurs, approchant et dépassant parfois les ratios établis et ciblés dans le cadre de la stratégie d’intervention de l’Agence, notamment :

• Le taux de pauvreté a baissé de 6,6 points, passant de 13,4% à 6,8% entre 2007 et 2019 ;

• Un total des investissements publics de 93,4 milliards de DH, des 92,5 milliards prévus à l’horizon 2020 ;

• Le produit intérieur brut est passé de 84 à 129 milliards de dirhams entre 2009 et 2018;

• La création de 92.624 emplois dans la zone d’action de l’agence entre 2012 et 2019 ;

• L’amélioration de l’accès aux services de base pendant la période 2012 – 2019 : le taux d’électrification rurale est passé de 95% à 99%, l’accès à l’eau potable de 81% à 94% et le taux de désenclavement en milieu rural de 70% à 83% ;

• Le volume des ressources en eau atteindra près de 1.445 millions de m3 après réalisation des projets en cours (barrage de Kadoussa et barrage d’Agdez).

Le Directeur Général de l’ANDZOA, Brahim Hafidi, a mis en exergue, lors de sa présentation, les réalisations importantes enregistrées au niveau des deux filières phares qui sont l’arganier et le palmier dattier.

Concernant la filière phoenicicole, le programme lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2010 a été entièrement réalisé par la plantation de 3,06 millions de plants dans le cadre du Plan Maroc Vert.

Grâce à la dynamique qu’a connue la filière, notamment en termes d’amélioration des techniques de production dans les palmeraies traditionnelles et l’entrée en production des plantations privées dans les zones d’extension, la production des dattes a été multipliée par 2,3 avec une campagne record de 149.000 tonnes en 2020. Cette dynamique a engendré la création de 4,45 millions de journées de travail.

La filière de l’arganier a également connu des avancées considérables depuis la présentation devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI des programmes de réhabilitation de l’arganeraie et celui de l’arganiculture respectivement, en 2013 et 2020.

Les efforts conjugués des acteurs, notamment le département des Eaux et Forêts, l’ANDZOA et l’interprofession, ont permis d’atteindre des résultats significatifs en terme de mobilisation des superficies et leur réhabilitation sur 146.000 ha avec une moyenne de 20.000 ha par an.

Le programme de l’arganiculture portant sur la plantation de 10.000 ha sur les terrains privés, avec 2000 ha de plantes aromatiques et médicinales en intercalaire présenté à Chtouka Ait Baha devant Sa Majesté Le Roi Mohammed VI en février 2020, suivi du lancement de 100 ha d’arganiculture au niveau de la commune rurale Immi Mquorne (Douar Boualamene). Ce périmètre est planté à 100% et fait l’objet actuellement d’entretien pour une durée de 30 mois.

Le programme global d’arganiculture sera réalisé conformément aux engagements pris avec le bailleur de fonds (Fond Vert pour le Climat) avec un taux d’avancement de 66% de superficies qui sont plantées ou en cours de plantation et d’entretien.

En termes d’agrégats économiques, les exportations d’huile d’argane sont passées de 400 tonnes en 2010 à 1348 tonnes en 2019. Les investissements privés dans la filière ont atteint en 2019 près de 48 millions de dirhams contre près de 31,5 millions de dirhams en 2013.

La réunion a aussi été l’occasion de faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des conventions signées devant Sa Majesté Le Roi Mohammed VI en octobre 2013. Une enveloppe de plus de 1,1 milliards de dirhams a été mobilisée à cet effet dont plus 940 millions financés dans le cadre du Fonds de Développement Rural et des Zones de Montagne. Ces conventions ont permis la réalisation de plus de 356 projets au niveau de 126 communes rurales en vue de l’amélioration de l’attractivité de zones ciblées, du renforcement de leur compétitivité ainsi que de la préservation de leur environnement.

M. le Ministre a insisté sur la nécessité de garder cet élan, voire de le renforcer pour pouvoir surmonter les obstacles et les défis qui persistent et ce, à travers l’exécution de programmes de développement intégrés pouvant apporter une réelle valeur ajoutée dans la zone d’action de l’ANDZOA, tout en garantissant plus d’efficience aux interventions et assurer leur durabilité, en tenant compte des besoins et des aspirations de la population, principalement les jeunes et les femmes.

Au terme de ces réunions, les membres du Comité d’Orientation Stratégique et du Conseil d’Administration ont recommandé que des efforts supplémentaires soient engagés pour établir une concertation régulière, forte et constructive entre tous les acteurs et intervenants, à même de renforcer davantage l’intégration entre les différents programmes de développement, dans une perspective de durabilité et de résilience des zones des oasis et de l’arganier.