Retraités de la CNSS : Le rappel arrive

Ce texte est attendu depuis début octobre dernier. Les premiers versements de la pension de retraite revalorisée (+5%) devaient en effet être versés au titre du même mois. Le texte en question élaboré par le ministère des Finances était prêt. Sauf qu’une fois au niveau du SGG, il y a eu blocage. En réalité, c’est une question de compétences, ou pour être précis de changement de tutelle de la CNSS. La Caisse dépendait, depuis longtemps, du ministère du Travail, mais le gouvernement Akhannouch a décidé, pour une meilleure synergie et une efficacité de gestion, de la rattacher au ministère des Finances. L’initiative n’avait pas encore légalement été entérinée au moment où l’Exécutif a décidé, dans la foulée de l’accord social du 30 avril, de réactiver rapidement cette revalorisation des pensions des retraités de la CNSS qui a été actée, rappelons-le, en 2019. C’est d’ailleurs la ministre de l’Economie, Nadia Fettah, qui a, dans ce cadre, intégré cette décision à l’ordre du jour du dernier Conseil d’administration de la CNSS, tenu en septembre. Aujourd’hui c’est donc chose faite, et en plus de leur pension revalorisée, les retraités vont recevoir également un rappel du montant de cette augmentation qui prend effet à compter du 1er janvier 2020. Notons que le montant minimal de cette augmentation est de 100 DH. Le coût de l’opération est estimé à 748 MDH au titre de l’année en cours.