Renforcement de la coopération judiciaire entre le Maroc et la Jordanie

L’ambassadeur du Maroc à Amman, Khaled Naciri, a eu, mercredi, des entretiens avec le ministre jordanien de la Justice Bassam Al-Talhouni, axés sur la coopération et la coordination entre le Maroc et la Jordanie dans les domaines judiciaire et juridique.