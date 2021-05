Région de Rabat Salé Kénitra : le secteur de l’apiculture en chiffres

En effet, cette région abrite plus de 30% du cheptel apicole moderne national et contribue par 25 % à la production Nationale en miel, selon un communiqué de la DRA-RSK parvenu à La Vie éco.

L’importance de cette filière apicole au niveau de la région réside dans son rôle socio-économique de lutte contre la pauvreté et comme source d’approvisionnement du marché domestique.

Ainsi la région dispose de :

• Un tissu organisationnel très développé :

 Plus de 200 coopératives ;

 9 associations et unions de coopératives.

• Grandes unités d’élevage d’abeilles, de valorisation du miel et d’autres produits de la ruche ;

• 67 unités pépinières apicoles (UPA) produisant annuellement des reines d’abeilles reproductrices sélectionnées ;

• 47 unités de valorisation et de conditionnement du miel (mielleries) et des produits de la ruche qui sont installées au niveau des 6 provinces de la région.

Quant à la production du miel, elle a atteint en 2020, environ 2 000 tonnes contre 1 700 tonnes en 2008. Sur le plan de l’évolution des indicateurs de performance, la tendance est légèrement haussière pour le nombre de ruches. La production du miel a connu, par contre, des fluctuations entre hausse, stagnation et baisse durant les dix dernières années.

Des projets de développement ont été réalisés dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) au profit de 724 apiculteurs avec un budget de plus de 30 Millions DH. Ces projets ont porté sur les principaux axes suivants :

• La modernisation des ruchers à travers la distribution de 8 000 ruches modernes et du matériel apicole ;

• Le développement de la valorisation par la création d’unités de valorisation modernes ;

• L’équipement des unités de valorisation créées ;

• La formation, les voyages et l’encadrement au profit des bénéficiaires.

Par ailleurs, dans le cadre de la consolidation des réalisations du PMV et la poursuite du développement de la filière apicole, la Direction Régionale de l’Agriculture de Rabat-Salé-Kénitra ambitionne d’intensifier son intervention au profit des apiculteurs, par la programmation de nouveaux projets dans la nouvelle stratégie Génération Green 2020-2030, dans l’optique de promouvoir l’emploi des jeunes et d’autonomiser les coopératives et les organisations professionnelles, valoriser les produits agricoles et accéder à l’économie marchande.