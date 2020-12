Réception provisoire du navire océanographique de recherche halieutique

Il s’agit de la réception provisoire du navire au niveau du chantier naval de Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd à Okoyama au Japon, précise le ministère, soulignant que ce navire de pointe se veut un véritable laboratoire flottant d’observation et de prospection des océans. L’acquisition de ce navire constitue une des orientations majeures du Plan Halieutis qui fait du renforcement de la recherche halieutique l’un de ses principaux objectifs.

Le développement d’une flotte de recherche conforme aux standards internationaux permettra au Maroc de développer ses connaissances scientifiques dans les domaines des sciences halieutiques et marines, grâce notamment, à la réalisation de campagnes de prospection scientifique en mer, nécessaires à l’évaluation des stocks halieutiques. Cette flotte permettra également la surveillance et la collecte d’informations sur le milieu marin pour le développement de la connaissance scientifique en la matière. La construction d’un navire océanographique au profit de l’Institut national de recherche halieutique (INRH) s’inscrit dans le prolongement du partenariat historique entre le Maroc et le Japon dans le domaine de la pêche. Les deux parties avaient conclu en janvier 2017 un accord de prêt d’un montant de 480 millions de dirhams (MDH) à taux préférentiel pour financer ce projet. En juillet 2018, les parties ont procédé à la sélection du chantier naval chargé de la construction du nouveau navire au Japon, composé d’un groupement entre Toyota Tsusho Corporation et Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd.

La construction de ce navire au Japon a été assurée tel que prévu par le planning du projet en dépit de la situation de la pandémie actuelle, souligne-t-on auprès de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Avant la remise du navire au Gouvernement

Marocain, des collaborateurs de l’INRH et le Département de la Pêche maritime suivront une formation intensive pour la gestion et la maintenance du navire en question. La livraison du navire sera effectuée dans les délais impartis par le planning du projet, assure la JICA.