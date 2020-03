RAM : inauguration du vol Laâyoune-Rabat

Ces vols, qui sont opérés par des avions B737-800 tous les lundis et mercredis à un tarif fixe de 800 DH (TTC) l’aller-simple, sont programmés à 09H35 au départ de Laâyoune pour une arrivée à Rabat à 11H10. Quant aux vols au départ de Rabat, ils sont prévus à 12H00 pour une arrivée à 13H40.

La compagnie marocaine a également renforcé sa ligne reliant Laâyoune à Marrakech par une fréquence additionnelle (soit 3 au total) opérée tous les dimanches par des avions de type B737-800, au prix fixe de 700 DH TTC (aller simple).

Elle porte ainsi le nombre des routes aériennes opérées sur son hub régional de Laâyoune à 8 lignes à raison de 41 fréquences par semaine, à savoir 14 vols par semaine de et vers Casablanca (au prix fixe de 800 dh TTC/ aller simple), 6 vols par semaine de et vers Agadir (au prix fixe de 600 dh TTC/ aller simple), 6 vols par semaine de et vers Dakhla (au prix fixe 600 dh TTC/ aller simple) et 6 vols par semaine de et vers Las Palmas (au prix fixe de 650 dh TTC/aller simple).

Il s’agit également de 3 vols par semaine de et vers Marrakech (au prix fixe de 700 dh TTC/ aller simple), 2 vols par semaine de et vers Rabat (au prix fixe de 800 dh TTC/ aller simple), 2 vols par semaine de et vers Guelmim (au prix fixe de 350 dh TTC/aller simple) et 2 vols par semaine de et vers Smara (au prix fixe de 300 dhs TTC/aller simple).

