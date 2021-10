Rachid Talbi Alami élu président de la Chambre des représentants

Rachid Talbi Alami, du Rassemblement National des Indépendants (RNI), a été élu, samedi, nouveau président de la Chambre des représentants. L’élection du nouveau président de la première Chambre s’est déroulée conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution (alinéa 3) et du règlement intérieur de l’institution législative.

M. Talbi Alami a été élu avec 258 voix sur un total de 279 voix exprimées, contre 4 voix pour le candidat du Front des Forces Démocratiques (FFD), M. Raouf Abdellaoui Maane.

Le nombre des bulletins nuls s’est établi à 34, alors que les députés de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) se sont abstenus de prendre part au vote. L’élection du nouveau président de la Chambre des représentants est régie par des dispositions réglementaires définies par la Constitution et consacrées par le règlement intérieur de la Chambre.

L’article 62 de la Constitution stipule que le président et les membres du bureau de la Chambre des représentants, ainsi que les présidents des commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis à la troisième année de celle-ci lors de la session d’avril et pour la période restant à courir de ladite législature.