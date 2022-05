Rabat : Ouverture du parking souterrain Bab El Had à partir du vendredi

Doté de 471 places réparties sur deux niveaux en sous-sols, le parking sera ouvert 24H sur 24 et 7 jours/7, annonce la société Rabat Région Mobilité dans un communiqué.

Il répond aux standards internationaux les plus exigeants et est équipé de technologies de pointe afin de proposer un service de qualité, sécurisé et respectueux de l’environnement, a-t-elle ajouté.

La réalisation du Parking de Bab El Had s’inscrit dans la ligne droite d’une stratégie intégrée visant à doter la capitale d’infrastructures solides qui accompagnent les dynamiques urbaines, culturelles et touristiques, à étoffer l’offre de stationnement et à préserver le centre de ville historique.

Elle intervient, souligne le communiqué, dans le cadre du projet «Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture », lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et conférant une place de choix aux projets publics durables qui répondent aux attentes des citoyens.