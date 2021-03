Quand l’ACAPS explique les notions de base de l’assurance et de la prévoyance sociale aux jeunes

Dans le prolongement de son plan d’actions d’éducation financière, l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) s’adresse aux enfants et aux jeunes en déployant des Bandes Dessinées pour présenter son rôle ainsi que celui des secteurs de l’assurance et de la prévoyance sociale, indique un communiqué de l’ACAPS parvenu à La Vie éco ce Lundi 22 Mars.