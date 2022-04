Programme « Mourafaka » : 600 coopératives bénéficieront de la 4ème tranche

La ministre du Tourisme, de l’artisanat, de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a procédé ce mercredi à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Benguerir au lancement de la mise en œuvre de la quatrième tranche du programme « Mourafaka », visant l’accompagnement des coopératives nouvellement créées.

Au total, 600 coopératives bénéficieront de cette 4ème tranche en trois phases, à raison de 200 coopératives pour chaque phase. La première phase concerne les quatre régions de Guelmim-Oued Noun, Draa-Tafilalet, Marrakech-Safi et Rabat-Salé-Kenitra.

Pour rappel, le programme « Mourafaka » vise l’appui et l’accompagnement des coopératives nouvellement créées dont la présence légale n’excède pas quatre (4) ans, et repose sur trois axes qui portent sur le diagnostic stratégique des coopératives bénéficiaires pour préparer leurs plans de développement, puis la formation des gestionnaires des coopératives dans les domaines techniques, les domaines de la gouvernance, du management et de la commercialisation, et enfin l’accompagnement individuel des coopératives pendant une période de deux ans pour la réalisation de leurs plans.