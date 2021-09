Présélection des Oscars 2022 (Meilleur Film International) : Le Maroc représenté par « Haut et Fort » de Nabil Ayouch

« Haut et Fort » (Casablanca beats) a été choisi parmi quatre films éligibles, et ce conformément aux critères établis par l’Académie des arts et des sciences du cinéma, souligne le CCM dans un communiqué.

Il a été présélectionné par une commission présidée par Samira Himeur, représentant le CMM, et comptant parmi ses membres l’actrice Mouna Fettou, l’acteur et réalisateur Rachid El Ouali, le critique de cinéma Omar Benkhemmar, le réalisateur Mohamed Nesrate et le président de la Chambre marocaine des distributeurs de films Najib Benkirane, selon la même source. Dans ce film, Ayouch plonge le téléspectateur dans l’univers d’une jeunesse portée par le hip-hop. Le film raconte l’histoire d’Anas, un ancien rappeur engagé dans le centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes du centre vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip-hop.

Le long métrage marocain avait participé en juillet 2021 à la compétition officielle de la 74ème édition du prestigieux Festival de Cannes.