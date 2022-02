Pour secourir l’enfant tombé dans un puits,  plus de 22 mètres creusés

Les travaux d’excavation pour secourir Rayan, l’enfant de 5 ans tombé dans un puits dans le village d’Ighrane, relevant de la commune Tamorot (province de Chaouen), ont atteint une profondeur de plus de 22 mètres.

Les travaux de creusement, qui ont démarré mercredi matin grâce à cinq bulldozers et engins lourds, ont atteint une profondeur de 22 mètres, alors que les efforts se poursuivent de manière soutenue avec l’espoir de sauver la vie de l’enfant tombé dans un puits d’une profondeur de 32 mètres, a-t-on appris auprès des autorités locales.

Les efforts de sauvetage ne cesseront pas avant d’atteindre l’enfant, a affirmé la même source, notant que les opérations de creusement et de dragage sont difficiles et varient d’une profondeur à l’autre en raison des différentes composantes du sol ou de la présence de pierres.

Un hélicoptère médical de la Gendarmerie Royale est présent sur les lieux afin de transporter l’enfant, immédiatement après son sauvetage, à l’hôpital pour recevoir les premiers soins nécessaires, a précisé la source, faisant savoir qu’une ambulance avec un staff médical mené par un médecin spécialiste en réanimation a également été mobilisée.

Les autorités ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour réussir cette opération de sauvetage, en plus de la mise en place d’un comité de veille et de suivi, qui a élaboré des scénarios pour gérer cette opération et étudié tous les risques éventuels.