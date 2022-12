Plus de 200 milliards de dirhams d’exportations pour les phosphates et l’automobile à fin novembre

Les exportations marocaines de phosphates et dérivés et celles de l’industrie automobile ont franchi pour la première fois la barre des 100 milliards de DH, cumulant plus de 200 milliards de DH de ventes à eux deux, après 11 mois de l’année 2022. Dans le même temps, la facture a plus que doublé.

Les dernières statistiques du commerce extérieur publiées ce vendredi par l’Office des changes confirment la très bonne dynamique des exportations marocaines qui franchissent de nouveaux paliers de performance.

Selon l’Office des changes, à fin novembre 2022, les exportations de biens s’établissent à plus de 389 milliards de dirhams, en hausse de 31% par rapport à la même performance de l’année dernière. Sur ce montant, plus de 200 milliards de dirhams proviennent des exportations de phosphates et dérivés et de celles du secteur automobile.

Les ventes des phosphates et dérivés augmentent de 54,8% pour s’établir à 108 milliards de DH. Cette hausse est attribuable à l’augmentation des exportations des engrais naturels et chimiques due à l’effet prix qui a presque doublé à fin novembre 2021, alors que les quantités exportées ont baissé de 12,1%.

Pour le secteur automobile, les ventes s’élèvent à 100,3 milliards de dirhams à fin novembre, en hausse de 35% sur un an. «Ces exportations franchissent pour la première fois la barre des 100 milliards de dirhams», fait remarquer l’Office des changes, qui précise que cette hausse concerne les ventes du segment de la construction (+46,2%), celles du segment du câblage (+27,6%) et dans une moindre mesure celles du segment de l’intérieur véhicules et sièges (3,4%).

Les exportations du secteur agricole et agroalimentaire s’établissent, quant à elles, à 73,8 milliards de dirhams, en augmentation de 18,3%.

Notons que ces trois secteurs (phosphates, automobile et agroalimentaire) représentent plus de 72% du total des exportations du pays.

Importations : La facture énergétique culmine à 141,5 MMDH

Côté importations, elles atteignent 676,8 milliards de dirhams à fin novembre 2022, soit une hausse de 42,3%. La facture énergétique est particulièrement lourde : elle a plus que doublé, se situant à 141,55 milliards de dirhams.

Concernant les importations des demi-produits, celles-ci augmentent de 49,1%, suite à la forte croissance des achats de l’ammoniac, pour atteindre 19,3 milliards de dirhams.`

Les importations des produits alimentaires, de leur côté, affichent un accroissement de 48,8% à plus de 80 milliards de dirhams, tirées par les achats de blé qui ont presque doublé pour dépasser les 24 milliards de dirhams. Les achats d’orge enregistrent également une hausse importante, passant de 743 millions de dirhams à 3,2 milliards de dirhams.

Au final, le déficit commercial augmente de 56,9%, pour se situer à plus de 287 milliards de dirhams. Le taux de couverture, quant à lui, perd 3,9 points (57,6% contre 61,5%).