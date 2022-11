PLF 2023: le gouvernement compte mobiliser 25 milliards de dirhams à travers les financements innovants

Le recours de l’Etat aux financements innovants va crescendo. Après avoir mobilisé 11,9 milliards de dirhams en 2021, et plus de 20,9 milliards de dirhams en 2022, le ministère des Finances prévoit de lever près de 25 milliards de dirhams en 2023 via ces mécanismes de substitution à l’endettement.