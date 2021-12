Peugeot surperforme le marché en novembre !

Avec 1 411 unités écoulées au titre du mois de novembre, Peugeot réalise une hausse de ses ventes de 86,4% par rapport à la même période de 2019, sur un marché baissier (-2,76%).

Avec 663 unités vendues et une croissance de 114%, la 208 reste le modèle le plus vendu de la marque au lion. A signaler également les excellentes performances de la 301 avec 232 ventes et une croissance de 119%, ainsi que le bon comportement des 2008, 3008 et Rifter dans leurs catégories respectives.

Peugeot entame le mois de décembre avec de très grandes ambitions notamment grâce à un important stock sur tous les modèles.