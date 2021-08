Pedro Sánchez : « Le Maroc est un pays allié stratégique, tant pour l’Espagne que pour l’Union européenne »

Sánchez a exprimé sa gratitude au roi du Maroc lors de sa comparution ce samedi après avoir visité le centre d’accueil pour déplacés afghans de la base aérienne de Torrejón de Ardoz (Madrid) en compagnie du président du Conseil européen, Charles Michel, et du président de la Commission européenne. , Ursula Von der Leyen.

« Nous sommes des alliés, des voisins et des frères, et par conséquent, nous nous félicitons de ces mots car, basés sur la confiance, le respect et la collaboration présente et future, nous pouvons construire une relation sur des bases beaucoup plus solides que celles que nous avons eues jusqu’à présent », a-t-il déclaré. a déclaré le président.

Les propos de Sánchez sont produits en réaction au discours à la nation prononcé ce vendredi par le roi du Maroc, dans lequel il a indiqué qu’il espère continuer à « travailler » avec le gouvernement espagnol après la « crise sans précédent » dans les relations entre les deux nations. .lieu en mai.

« Des opportunités découlent également de chaque crise, et je pense que c’est une excellente occasion de redéfinir ces relations, les piliers sur lesquels elles reposent », a assuré Sánchez.