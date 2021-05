Pêche : Quatre nouvelles usines à Dakhla pour un investissement d’1 MMDH

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a inauguré, mercredi à Dakhla, quatre unités industrielles pour la valorisation des produits de la pêche, ayant mobilisé un investissement global estimé à un milliard de dirhams.

Ainsi, M. Akhannouch, accompagné du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar et du président du conseil régional, El Khattat Yanja, a donné le coup d’envoi à ces nouvelles usines modernes de production de conserves de petits pélagiques, sélectionnées dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par le département de la pêche maritime.

L’ouverture de ces unités au niveau de la zone industrielle s’inscrit dans le cadre du plan de développement stratégique « Halieutis » et du programme de développement des provinces du Sud (2016-2021), lancé par SM le Roi Mohammed VI, en vue de renforcer le tissu industriel de la région, augmenter la part des débarquements valorisés localement et développer les industries de valorisation à haute valeur ajoutée, en améliorant le niveau de création de richesses et d’emploi dans la région.

Les quatre unités de fabrication des conserves de poissons disposent d’une capacité de traitement journalière totale de 425 tonnes/jour et d’une capacité de production annuelle totale de 355 millions de boîtes/an.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Akhannouch a souligné l’importance de ces grands projets dédiés à la valorisation des produits de la pêche qui s’inscrivent dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Le ministre a également indiqué que ces quatre usines de valorisation des petits pélagiques assurent la création de près de 3.000 emplois directs.

La construction de ces usines est liée aux activités de la pêche à Dakhla, a-t-il poursuivi, faisant savoir que les produits de ces conserveries sont destinés vers le marché marocain et vers l’export, ce qui témoigne que le secteur de la pêche maritime à Dakhla revêt un rôle majeur.

Par ailleurs, M. Akhannouch a visité une unité de cuisson de poulpe et de surgélation des céphalopodes, ayant nécessité une enveloppe budgétaire de 30 millions de dirhams (MDH).

Erigée sur un superficie de 1.600 m2, cette unité destinée également au filetage de seiche, de calamar et des poissons blancs et à la congélation du poulpe cuit et du filet des poissons blancs, dispose d’une capacité de production de 19,5 T/jour et de stockage de 1.890 T et emploie 80 personnel permanent et 250 autres saisonniers.

