Pêche : les débarquements en hausse depuis le début de l’année

Les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont augmenté de 14% à 472 808 tonnes durant les cinq premiers mois de cette année. La valeur de ces débarquements a dépassé 4,16 milliards de dirhams (MMDH), en progression également de 14% comparativement à fin mai 2021, précise l’Office national des pêches (ONP).

Par espèce, les débarquements des crustacés, des poissons pélagiques, des céphalopodes et du poisson blanc ont augmenté respectivement de 31% à 3.435 T, 19% à 396.011 T, 4% à 35.540 T et de 2% à 33.326 T.

En revanche, les débarquements des algues et des coquillages ont chuté de 61% et 22%. Par port, un total de 8.519 T de produits de la pêche côtière et artisanale a été débarqué dans les entrées portuaires méditerranéennes à fin mai 2022, en diminution de 9%. En termes de valeur, ces ports ont aussi enregistré un repli de 9% à 285,8 millions de dirhams (MDH).

A l’inverse, les débarquements au niveau des ports situés sur l’Atlantique ont augmenté, en poids, de 15% à 464.290 T. En valeur, ces ports ont affiché une hausse de 16% à plus de 3,87 MMDH.