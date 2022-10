Partenariat vert : L’UE attribue 115 millions d’euros au soutien des secteurs agricoles et forestiers au Maroc

La Commission européenne (CE) a annoncé, mardi, avoir adopté un programme d’une valeur de 115 millions d’euros pour soutenir le développement « écologique, inclusif et innovant » des secteurs agricoles et forestiers du Maroc, dans le cadre du Partenariat vert, signé récemment entre Rabat et Bruxelles.

Le programme, intitulé « Terre Verte », vise à contribuer aux stratégies nationales du Maroc « Génération Green » et « Forêts du Maroc », couvrant la période 2020-2030, en favorisant une « transition écologique propice à la création d’opportunités de travail décent au Maroc dans les secteurs agricole et forestier », indique l’Exécutif européen dans un communiqué.

« Le partenariat vert entre le Maroc et l’UE est le premier du genre et une reconnaissance importante du leadership et du potentiel du Maroc dans la transition verte », a déclaré le vice-président exécutif de la CE pour le Pacte vert européen, Frans Timmermans.

Selon lui, le soutien à l’agriculture et à la sylviculture marocaines fourni par le biais de ce programme « montre que l’UE est aux côtés du Maroc dans la lutte contre les crises climatiques et la promotion de la biodiversité ».

« Avec ce programme de 115 millions d’euros, qui rentre dans le cadre du plan économique et d’investissement de l’UE pour le voisinage méridional, nous visons à soutenir le développement par le Maroc de pratiques agricoles et d’une gestion durables des ressources forestières dans le pays », a assuré de son côté le commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi.

D’après la CE, le programme a trois objectifs spécifiques : Le soutien aux chaînes de valeur agricoles durables, la protection et la gestion de la foresterie et la création d’emplois et l’inclusion sociale dans les deux secteurs. Le programme interviendra dans les quatre régions pilotes de Tétouan-Tanger-Al Hoceima, Beni Mellal-Khenifra, Draa-Tafilalet et l’Oriental.

« Terre Verte » est un programme « important » du Plan économique et d’investissement, financé dans le cadre de l’instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (NDICI-Global Europe). Les 115 millions d’euros incluent la dotation pour le Maroc d’un montant de 15 millions d’euros de la « Facilité Alimentation et Résilience », qui soutiendra notamment des mesures de réponse prioritaires pour optimiser la production agricole nationale, ainsi qu’un soutien aux producteurs pour le développement d’une agriculture plus durable.

Le partenariat vert UE-Maroc est la première initiative de ce type de l’UE avec un pays partenaire. Il vise à faire progresser la dimension externe du Pacte vert européen par une action sur le terrain et devrait devenir un modèle pour des partenariats similaires avec d’autres pays, y compris sur le continent africain, où le Maroc est déjà en tête en termes d’ambitions environnementales et climatiques, relève l’Exécutif.

Le Partenariat vert UE-Maroc est également l’un des fleurons du Plan économique et d’investissement de l’UE du Nouvel Agenda avec la Méditerranée.

Pour la Commission européenne, en amont de la COP27, ce partenariat envoie un « signal politique important d’ambition partagée » pour faire face à l’urgence climatique.