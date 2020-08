Parlement : reprise en douceur

Les parlementaires ont repris leur travail, du moins certains d’entre eux. Il s’agit des membres de la commission de l’enseignement, de la culture et de la communication. Rentrée scolaire et universitaire oblige. Le bureau de la commission s’est, en effet, réuni lundi 24 août. Deux jours plus tard, le 26 août, la commission a reçu le ministre de l’éducation nationale, Saaid Amzazi, qui a évoqué, notamment, les répercussions négatives d’une décision de report de la rentrée sur les élèves. Entre autres précisions apportées par le ministre : Il n’y aura pas de report de la rentrée scolaire, compte tenu de l’évolution imprévisible de la situation épidémiologique liée à la Covid-19.

«Nous avons une possibilité d’adaptation selon la situation dans toutes les régions tant les directeurs provinciaux et les académies sont mobilisés pour tous les scénarios», a-t-il assuré, notant que les modèles pédagogiques préparés prennent en considération l’évolution de la pandémie. D’après des sources parlementaires, le bureau de la Chambre devrait également se réunir lundi 31 août pour aborder, entre autres, la question de proposition, par le président de la Chambre, pour nomination de trois membres de la nouvelle Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE). Une initiative qui a été à l’origine d’une polémique qui a éclaté il y a un peu moins de deux semaines. Cela dit, outre la commission de l’enseignement, celle de la justice de la législation et des droits de l’Homme a fixé, elle, la date du 4 septembre comme dernier délai pour le dépôt des amendements relatifs à la réforme du code pénal. Une étape qui devait intervenir il y a très longtemps. Le projet de loi 10-16 portant cette réforme est, en effet, bloqué à la commission depuis des mois. Notons que la pleine reprise des travaux du Parlement intervient, le 9 octobre, avec l’ouverture, sous la présidence de S.M. le Roi, de la session d’automne.