Panne d’électricité à Casablanca : Enquête du ministère de l’intérieur

Plusieurs secteurs de Casablanca et sa région ont été privés d’électricité, mercredi tôt dans la matinée, suite à un incident survenu au niveau du réseau Moyenne Tension.

Suite à l’incident survenu le mercredi 8 juillet 2020, à 6h26min, qui a touché le réseau d’électricité de la ville de Casablanca, et qui a causé l’interruption de l’alimentation de clients répartis sur plusieurs quartiers de la ville, le ministère de l’Intérieur a dépêché une commission d’enquête pour identifier les causes de cet incident et déterminer les responsabilités.