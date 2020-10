Oysho lance sa boutique en ligne à travers le site oysho.com

Avec le lancement de la boutique en ligne Oysho dès le 8 octobre, AKSAL vient renforcer l’accessibilité de la marque et doter l’enseigne d’un service client de qualité au Maroc. Le nouveau site propose une large gamme de produits composée de plusieurs lignes (lingerie, sportwear, sleepwear, beachwear, accessoires et chaussures).

Les collections Oysho, sélectionnées avec soin, sont composées de vêtements de style et à la mode sans négliger la qualité et le confort. Elles s’adressent à la femme naturelle, indépendante et sûre d’elle, qui a le souci du détail et porte des vêtements de qualité inspirés des dernières tendances de la mode.

Conçu pour une expérience d’achat en ligne simple et intuitive, oysho.com allie des contenus riches et une interactivité de tous les instants. La navigation est fluide avec une visualisation rapide des articles recherchés, facilitée grâce à différentes sections et catégories. Le site est également adapté à l’achat à partir de toutes les plates-formes : web, messagerie et applications disponibles pour IOS et Android.

Avec l’objectif de faciliter l’expérience d’achat en ligne, la version mobile et l’application Oysho offrent un large éventail de fonctionnalités : système de visualisation des collections en un clic, service de géolocalisation pour identifier le magasin physique le plus proche, et une foule d’autres options pour un shopping rapide et pratique.

Créée en 2001, Oysho est présente dans 58 pays avec plus de 650 boutiques, et sur 161 marchés via son site de vente en ligne www.oysho.com.