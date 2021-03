Oriental : Visite et lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch a effectué le 31 mars 2021, une visite de terrain aux Provinces de Nador, Taourirt et Berkane au niveau de la Région de l’Oriental. Il était accompagné d’une importante délégation de responsables centraux et régionaux du ministère.

La visite a porté sur le suivi de projets de développement agricole et rural, le bilan des réalisations et le lancement de chantiers dans le cadre de la stratégie «Génération Green 2020-2030».

Mise en service de la station de pompage de la rive gauche de Oued Moulouya

Au niveau de la commune territoriale Oulad Settout dans la Province de Nador, le Ministre accompagné de Ali Khalil, Gouverneur de la Province de Nador, a procédé à la mise en service de la station de pompage de la rive gauche de Oued Moulouya.

D’un investissement global de 80 MDH, cette station devrait permettre de pallier les insuffisances en ressources hydriques du périmètre de la Moulouya en assurant une irrigation d’appoint des plaines de la rive gauche sur une superficie irriguée de 31 000 ha. Elle devrait permettre également l’exploitation des eaux résiduelles des résurgences de l’Oued Moulouya à l’aval du barrage de Machraa Hammadi et d’assurer une bonne qualité de l’eau d’irrigation, compatible avec l’irrigation localisée. Le débit estimé de la station de pompage est de 1,5 mètres cubes par seconde à partir de l’oued Moulouya vers le canal principal rive gauche.

Aménagement hydro-agricole du périmètre de Tafrata

Au niveau de la commune territoriale Lagtitir – Province de Taourirt, le Ministre accompagné du Gouverneur de la Province de Taourirt, Larbi Touijer, a visité le projet d’aménagement hydro-agricole du périmètre de Tafrata sur une superficie de 1373 Ha.

Ce projet d’envergure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d’économie d’eau en irrigation (PNEEI) pour un investissement de l’ordre de 355 millions de dirhams pour les travaux d’aménagement externe, et devrait bénéficier à près de 450 agriculteurs. Il permettra d’assurer une dotation annuelle en eau d’irrigation de 10 Millions m3 à partir du barrage sur Oued Za pour un assolement composé de 50 % d’arboriculture, 35 % de maraîchage et 15 % de fourrage.

S’agissant des travaux d’aménagement interne des parcelles en irrigation, les travaux achevés ou en cours de réalisation concernent 371 parcelles sur 930 hectares, soit 70% du programme global. Le montant des aides de l’Etat dédiées à cette opération dans le cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA) s’élève à 40 Millions de dirhams.

Le projet comporte un raccordement au barrage Oued Za, la construction d’un bassin de 207 000 m3, la construction et l’équipement de deux stations de pompage et d’une station de filtration, la mise en place de conduites d’amenée sur 25 Km ainsi que le mise en place d’un réseau de distribution d’eau d’irrigation sur 44 Km avec 521 prises d’eau d’irrigation.

Visite de l’abattoir et de l’agropole de Berkane

Au niveau de la Province de Berkane, le Ministre accompagné du Secrétaire Général de la Province, représentant le Gouverneur, a visité l’abattoir de Berkane pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. Ce projet dont le Ministère a contribué à hauteur de 6 Millions Dh, est en phase d’achèvement. L’ouverture est prévue pour fin avril 2021.

Installé sur une superficie globale qui dépasse 1 hectare dont 2500 m2 couverts, le nouvel abattoir de Berkane vise à répondre aux besoins de la population en viandes répondant aux normes sanitaires et de qualité exigées (ISO9001 et ONSSA). D’une capacité totale de production qui atteint 300 têtes d’ovins/heure et 40 têtes de bovins/heure et d’une capacité de découpe qui dépasse les 400 têtes d’ovins et 100 têtes de bovins, cet abattoir moderne dispose d’étables, d’espaces d’abattage, de découpe et d’emballage, de salles de refroidissement et de congélation. Il est équipé d’un système numérique de suivi et d’équipement de traitement et de valorisation des déchets.

Le Ministre a également visité l’agropole de Berkane située à la commune de Madagh. Il a rencontré des associations actives dans le domaine du développement agricole et rural et présidé la signature de plusieurs conventions visant la déclinaison de la Génération Green dans la province de Berkane.

Une convention cadre a été signée entre le MAPMDREF, la COMADER et la Province de Berkane qui porte sur la création d’une plateforme d’emplois au profit des ouvriers agricoles de la Province, devant permettre d’organiser le marché du travail dans le secteur agricole à travers la création d’une « bourse de l’emploi agricole » pour faciliter et rapprocher les employeurs des demandeurs d’emplois.

Les autres conventions signées :

– Convention DRA-ONCA-AGRINOVA (association des investisseurs sur l’agropole) pour la promotion de l’innovation à travers les synergies entre les opérateurs et les services de RD (INRA, Université Oujda, Ecoles de formation des techniciens)

– Convention spécifique ONCA-ODCO-DRA pour la mise en oeuvre de la convention cadre sur la création de coopératives dans le milieu rural

– Convention ONCA-Chambre Régionale d’Agriculture

– Convention ONCA-Association Ghazal de formation et accompagnement des femmes pour les activités génératrices de revenu, pour l’encadrement et l’entrepreunariat des femmes dans le milieu rural.

Le Ministre a présidé le lancement du « Centre régional des jeunes entrepreneurs agricoles ». Porté par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, l’Office National du Conseil Agricole et l’Agence de Développement Agricole, ce centre vise à accompagner les jeunes entrepreneurs agricoles à travers le suivi de la réalisation de leurs projets, l’utilisation des infrastructures et des outils technologiques, l’appui des circuits de communication, la formation, le conseil et l’accompagnement en matière de montage des projets, de financement, de valorisation et de commercialisation.

Il est à rappeler que l’agropole de Berkane vise à valoriser la production des filières phares de la région de l’Oriental et à assurer leur transformation et leur commercialisation. Installée sur une superficie de 102 hectares, ce projet a nécessité une enveloppe de 144,5 millions de DH. Il regroupe plusieurs structures et dépendances parmi lesquelles une zone de conditionnement, une zone d’industrie Agro-alimentaire et de transformation, une zone logistique et de distribution, une zone de services ainsi qu’un pôle de recherche-développement et contrôle de la qualité.

Mise en œuvre du Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales

Au niveau de la commune territoriale Aghbal – Province de Berkane, le Ministre accompagné du Secrétaire général de la Province, représentant le Gouverneur, a pris connaissance de l’état d’avancement du Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales en Milieu Rural (PRDTS) à l’échelle de la région et de la Province de Berkane.

Portant sur les secteurs de l’eau potable, de l’éducation, de l’électricité, de la santé et des routes, le budget alloué au programme est de 5,15 milliards de dirhams, dont 8% sont alloués à la Province de Berkane. Les sources de financement sont réparties entre le Fonds de développement rural (44%), le Conseil régional (40%), l’Initiative nationale de développement humain (11%) et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (5%).

Le Ministre a pris connaissance de l’état d’avancement des travaux de stabilisation et revêtement des pistes agricoles dans la province de Berkane. Il s’agit de la réalisation de 175 km de pistes rurales pour la période 2019-2021 pour un montant d’investissement de 86 Millions de dirhams, devant desservir dix communes.

Réalisations du Plan Agricole Régional et perspectives

Le Ministre a pris connaissance des réalisations du Plan Agricole Régional et de la déclinaison de la stratégie « Génération Green » au niveau de la région de l’Oriental.

Le Plan Agricole Régional sur la période 2008-2019 a porté sur un investissement de 9,3 milliards de dirhams au profit du monde rural. Il a permis d’augmenter la valeur ajoutée agricole, de 89% pour passer de 3,6 milliards de dirhams en 2008 à 6,8 milliards de dirhams en 2020 et de créer davantage d’emploi (16%), passant de 31 millions à 36 millions de Journées de travail entre 2008 et 2020.

En terme de réalisations, 133 projets pilier II ont été réalisés portant sur une superficie de 113.800 ha au profit de 61.000 bénéficiaires, ayant ciblé l’oléiculture, l’amandier, les viandes rouges et les produits de terroir. Pour le pilier I, 90 projets ont été réalisés au profit de 5800 bénéficiaires, ayant ciblé les agrumes, la betterave sucrière, le lait et le raisin de table.

Le Plan Agricole Régional prévoit dans la cadre de Génération Green la poursuite de la dynamique de développement agricole au niveau de la région, en accordant une place de choix au développement de l’élément humain. Il prévoit de doubler le PIBA (de 6,8 à 13,3 Milliards de DH), le lancement de 102 projets d’agriculture solidaire au profit de 90 000 bénéficiaires et la création de 9,2 millions de journées de travail supplémentaires.