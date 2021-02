Orange Corners Morocco : Bidaya et l’ambassade des Pays-Bas au Maroc signent un partenariat

« Après une année pilote réussie du programme Orange Corners Morocco, l’Ambassade des Pays-Bas au Maroc décide de donner un aspect régional a son programme phare sous le nom de Caravane Orange Corners. La Caravane fera escale dans quatre régions du Maroc lors de ses quatre prochaines éditions pour permettre aux jeunes porteurs de projets originaires de ces régions d’avoir l’occasion de bénéficier d’un programme intégral de formations et d’accompagnement en entrepreneuriat durant 6 mois. » lit-on dans un communiqué conjoint des deux entités, parvenu à La Vie éco.

Il est à rappeler que le programme Orange Corners offre aux entrepreneurs l’accès à la formation entrepreneuriale et à l’accompagnement professionnel et ainsi des opportunités de croissance et de développement.

« Le programme promet de former une communauté entrepreneuriale dynamique visant à développer des entreprises durables et à créer des opportunités d’emploi et ainsi contribuer aux efforts fournis par le gouvernement marocain pour réduire le taux de chômage des jeunes au Maroc et contribuer au développement de son économie. Cette initiative s’aligne avec l’ambition du Royaume des Pays-Bas d’apporter une contribution positive à la croissance économique du Maroc en lui faisant bénéficier de cette initiative qui contribuera au développement de l’écosystème entrepreneurial local. » ajoute le communiqué.

A noter que Bidaya est l’incubateur Social Green Tech au Maroc du GROUPE SOS Pulse. Il est implanté à Casablanca depuis 2015 et accompagne actuellement plus d’une soixantaine de startups à fort impact environnemental et social.

GROUPE SOS Pulse, un réseau international d’incubateurs et d’accélérateurs, il est présent sur tous les continents et s’appuie sur une expérience de plus de 30 ans dans la mise en oeuvre d’activités à fort impact

social et économiquement pérennes.

Bidaya est l’incubateur Social Green Tech au Maroc faisant partie du réseau Groupe SOS Pulse.