ONSSA : Poursuite de la campagne de vaccination du cheptel

Jusqu’au 6 mars 2020, l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) a vacciné environ 1.5 millions de têtes de bovins contre la fièvre aphteuse et plus de 12 millions d’ovins contre la peste des petits ruminants (PPR) et la clavelée ainsi que plus de 2 millions de têtes de caprins contre la PPR.