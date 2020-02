Omar Halli, une valeur sûre du RNI à Agadir

Son élection est intervenue lors de l’assemblée générale constitutive du bureau local qui s’est déroulée en présence de plus de 1 000 adhérents. Connu pour son implication politique au niveau local et par son activisme associatif, ce dernier est une personnalité très appréciée et dynamique à l’échelle de la ville et de la région. Ayant fait ses études secondaires dans la ville, au lycée Youssef Ibn Tachfine, il préside actuellement l’Université Ibn Zohr, l’une des plus grandes du Royaume, et ce, depuis une décennie.