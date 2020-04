OFPPT : Plus de 228 000 heures de formation à distance

Dans le cadre des mesures mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19 et afin d’assurer la continuité de l’acte pédagogique, l’OFPPT a lancé –le 19 mars 2020– un dispositif de formation à distance au profit de ses stagiaires. Un système de classes virtuelles a été mis en place pour permettre aux groupes, tous niveaux confondus, de suivre leurs cours en ligne.

Dans ce sens, 8 836 classes virtuelles ont été créées et 83 356 séances de formation ont été réalisées, pour un total de 228 946 heures de formation à la date du 07 avril 2020.

Pour soutenir cette dynamique, plus de 2 600 supports pédagogiques (documents, vidéos, logiciels, etc) ont été sélectionnés et mis à la disposition des stagiaires via les différents canaux électroniques et plateformes de partage, et l’opération de production de contenus est maintenue avec des efforts soutenus.

Pour les travaux pratiques, les équipes de l’OFPPT œuvrent pour la production de vidéos de simulation qui seront partagées progressivement avec les stagiaires.

La bibliothèque numérique, mise à la disposition de tous les stagiaires depuis le début de l’année de formation, leur donne également accès à plus de 40 000 ouvrages de référence, couvrant différents domaines. Elle a enregistré près de 2 millions de pages lues à ce jour.

Par ailleurs l’OFPPT a lancé –le 06 avril 2020– une plateforme e-learning de référence, dédiée à l’apprentissage des langues étrangères (français, anglais et espagnol) qui profitera à 280 000 stagiaires.